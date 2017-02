Ghost in the Shell: Im Super-Bowl-Spot zeigt Scarlett Johansson ihr wahres Gesicht

04.02.2017 um 11:00 Uhr Am 30. März startet die Manga-Adaption "Ghost in the Shell" mit Scarlett Johansson (Lucy) als Cyborg-Cop Major in den deutschen Kinos, die Erwartungen an die Realverfilmung des Manga- bzw. Anime-Klassikers sind seit der Veröffentlichung des ersten Trailers hoch - und der tolle, ohne viele Worte auskommende Super-Bowl-Spot schraubt diese wohl noch mehr in die Höhe.

