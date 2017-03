Ghost in the Shell: Filmkritik zu Rupert Sanders Sci-Fi-Saga

Der Film führt uns in ein noir-futuristisches Japan: Prächtige Wolkenkratzer, schillernde Hologramme und schnieke Clubs prägen das Stadtbild und sollen über das trostlose Großstadtmoloch zu Füßen der gläsernen Monstrositäten hinwegtäuschen. Ohne Frage hat die Menschheit gewaltige technologische Fortschritte gemacht und so ist es inzwischen auch gang und gäbe, Körperteile gegen langlebige künstliche Elemente auszutauschen - Cyborgs sind keine Seltenheit mehr, sondern die Regel. Ein Extrem dieser Mensch-Maschine-Hybridisierung stellt die hochmoderne Cyborg-Elitekämpferin Major dar: Das menschliche Gewebe in ihr reduziert sich einzig auf ihr Gehirn, sie ist folglich nur noch ein Geist in ihrem synthetischen Körper. Ausgerüstet mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten und ihrem jederzeit erneuerbaren Körper ist Major die äußerst schlagkräftige Anführerin des Anti-Terror-Elitekommandos Sektion 9. Bei ihrem täglichen Kampf gegen die Kriminellen der Stadt stoßen Sektion 9 und Major auf einen hochgefährlichen Terroristen, dem es gelungen ist, die technisch aufgerüsteten Menschen der Zukunft regelrecht zu hacken und für seine Zwecke zu manipulieren. Während ihrer Ermittlungen gegen diesen Meister des Versteckspiels sieht sich Major nicht nur immer wieder mit der Frage nach der Bedeutung des Menschseins konfrontiert, sondern macht auch eine schockierende Entdeckung über ihre eigene Vergangenheit ...

Ob Ghost in the Shell ein Überraschungs-Hit wie seinerzeit Matrix wird? Wohl eher nicht. Kann der Cyberpunk-Streifen die Langzeitfans der kultigen Manga- bzw. Anime-Serie zufrieden stellen? Vermutlich kaum (das kann ohnehin niemand). Ist der Film also reine Geld-und Zeitverschwendung? Natürlich nicht. Dafür ist Rupert Sanders ein viel zu guter Regisseur. Er hat genau die richtige Balance zwischen knallharter Action und stillen, unaufdringlichen Momenten gefunden, hat mit der düsteren Grundstimmung, die immer eine gewisse Melancholie und Trostlosigkeit mit sich bringt, alles richtig gemacht und mit den wirklich atemberaubenden Spezialeffekten locker neue Standards gesetzt. Punkteabzug gibt's nur für die übertriebenen Zeitlupenaufnahmen und das in den Sand gesetzte Ende, das subtiler hätte ausfallen können. Und "Whitewashing" hin oder her: Scarlett Johansson ist schlicht perfekt als Major, das Zeug zum Publikumsliebling hat aber Pilou Asbæk als cooler Kriegsveteran Batou.

Nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich weitestgehend überzeugendes Sci-Fi-Spektakel mit einer grandiosen Scarlett Johansson.