Get Out: Horrorstreifen räumt bei der US-Kritik ab - exklusiver Clip

20.04.2017 um 09:32 Uhr "Hau ab!" lauten die Worte an Chris Washington (Daniel Kaluuya) in Get Out, der zusammen mit seiner Freundin deren Eltern auf ihrem Familienlandsitz besucht. Die Warnung ist leichter gesagt als getan. Denn Chris erfährt, dass immer wieder Leute vom Landsitz verschwinden - überwiegend Schwarze. In den USA von der Kritik gefeiert, kommt Get Out am 4. Mai in die deutschen Kinos. Der exklusive Clip bietet einen Vorgeschmack.

