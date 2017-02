Get Even: ​Release-Termin und neuer Trailer - gewaltiges Grafik-Downgrade?

Bandai Namco hat den Release-Termin für Get Even bekannt gegeben. Die Mischung aus Ego-Shooter und Horror-Adventure wird ab dem 26. Mai für PC, PS4 und Xbox One mit einer USK-16-Freigabe erhältlich sein. Einen neue Trailer mit dem Titel "Opposite Worlds" mit zahlreichen Spielszenen gibt es auch. Zu konstatieren ist, dass von der einstmals versprochenen Grafikpracht offenbar nicht mehr allzu viel übrig ist. Auf Youtube, wo das Video ebenfalls zu finden ist, beschweren sich die Kommentatoren über ein gewaltiges Downgrade.





Angekündigt wurde Get Even bereits Ende 2013, damals übrigens nur für PC. Entwickler ist The Farm 51, bislang eher für Dutzendware wie Necrovision und Deadfall Adventures bekannt. In Get Even übernimmt der Spieler die Rolle von Cole Black, der in einer verlassenen Irrenanstalt ein Mädchen mit einer Bombe retten muss. Was genau es mit alldem auf sich hat, bleibt abzuwarten. Genauere Einzelheiten zur Story kennen wir nämlich nicht. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Get Even.