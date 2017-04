11:03

Caseking King Mod GTX 1080 Ti Custom Loop im Video: Kühler, Platine, UHD-Leistung, Overclocking Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73543%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1224955%26product%5Fid%3D265855%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73543[/ctecvideo]

Caseking King Mod GTX 1080 Ti Custom Loop im Video: Kühler, Platine, UHD-Leistung, Overclocking

06.04.2017 um 10:15 Uhr Vom Versender Caseking erreichte uns ein besonderes Schmankerl: die Geforce GTX 1080 Ti Custom Loop. Dahinter steckt eine wassergekühlte GTX 1080 Ti, welche Caseking im Rahmen seines "King Mod"-Service anbietet. In diesem Video werfen wir genaue Blicke auf das Design und quälen die High-End-Grafikkarte anschließend in The Witcher 3 - Direktvergleich mit der GTX 1080 Ti Founder's Edition inklusive. Den kompletten Test der Karte, in dem auch weitere Herstellerdesigns teilnehmen werden, finden Sie in der nächsten (PCGH 06/2016).

