Gears of War 4: April-Update bringt Oster-Event und neue Maps

Gears-of-War-4-Spieler dürfen sich auf den 11. April freuen. Denn an diesem Tag wird ein großes Update für das Actionspiel erscheinen.

Mit diesem April-Update startet auch ein Oster-Event, in dessen Rahmen ihr euch auf eine Osterjagd begebt. Während dieser kommt ihr an die übergroßen Hasenköpfe, die ihr euren Charakteren aufsetzen dürft. Zudem erhaltet ihr fünf freischaltbare Schokoladen-Skins für die Waffen.

Es gibt aber auch ernstere Inhalte. Dazu gehören die beiden Maps Hotel und Slab, welche ihr vielleicht noch aus Gears of War 3 kennen könntet. Die Maps wurden für Gears of War 4 aufbereitet. In einem neuen Video werden euch die Neuauflagen der beiden Karten vorgestellt. Zudem gibt es einige Balancing-Anpassungen. Dazu gehören eine kürzere Reichweite für die Waffe Gnasher und eine Verbesserung des Hammerburst.

Das Update erscheint am 11. April, während das Oster-Event am 14. April beginnt. Weitere Infos hierzu folgen in Kürze. Am 21. und 28. April könnt ihr euch dann noch an Horde- und Versus-Events beteiligen.

Quelle: Xbox.com