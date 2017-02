Da staunte ein Spieler nicht schlecht, als er jüngst die PC-Version von Gears of War 4 anwerfen wollte. Vor dem Spielstart sollte er nämlich erst ein Update herunterzuladen - und das ist ein echtes Schwergewicht! Fast 250 Gigabyte (!) bringt der Patch auf die Waage. Seinen Fund teilte er umgehend mit der Community im Neogaf-Forum - und die rieten ihm den Download einfach neuzustarten. Gesagt, getan: Die Größe des Updates halbierte sich auf etwas über 100 Gigabyte, für ihn jedoch dennoch unzumutbar. Über die Problemursache lässt sich nur spekulieren, Spieler suchen den Fehler beim Windows Store. Der sei geradezu ein "absoluter Albtraum", schreibt etwa ein frustrierter Nutzer. Andere vermuten, dass dessen Nutzerprofil möglicherweise korrumpiert sei und empfehlen ihm vorsorglich ein neues zu erstellen.

Gears of War 4: Update stolze 250 GB groß! Fehler im Windows Store vermutet (1) Quelle: neogaf.com Ein Fliegengewicht in puncto Download-Umfang war Gears of War 4 übrigens nie. Allein für die Originalversion müssen auf dem PC mehr als 73 Gigabyte an Daten heruntergeladen werden. Der Day-One-Patch bringt zusätzlich elf Gigabyte auf die Waage. Microsoft riet seinerzeit dringend dazu, vor dem Download aktuelle Windows 10 Updates aufzuspielen. Die Größe der Spieldaten mal ausgeblendet, ist Gears of War 4 durchaus zu empfehlen. Im GoW 4 Test gibt's für das brachial inszenierte Actionspiel eine Spielspaßwertung von 81 Prozent. Lob gab es dabei vor allem für die vorbildliche PC-Umsetzung mit stabiler Performance und fantastischer Grafik. Auf der Contra-Seite stehen hingegen die kurze Spielzeit und die kaum vorhandenen Neuerungen. Unterm Strich sei Gears of War 4 für PC aber das "beste Aushängeschild für Microsofts Play-Anywhere-Feature".

Quelle: Neogaf (via wccftech.com)