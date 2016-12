Gears of War 2: ​Actionspiel nicht länger indiziert

Das Actionspiel Gears of War 2 ist ab sofort nicht mehr indiziert und damit in Deutschland frei verkäuflich mit einem USK-Siegel ab 18 Jahren. Dies hat das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) beschlossen. Im kommenden Jahr wird das Spiel als Game on Demand im Xbox Store verfügbar sein.

Microsoft hat gleich mehrfachen Grund zur Freude in diesem Jahr gehabt, denn es war ein ausgesprochen gutes Jahr für die Gears- of War-Serie:

Gears of War wird 10 Jahre alt 30.12: Gears of War 2 wird vom Index genommen

Gears of War 2 spielt ein halbes Jahr nach den Geschehnissen des ersten Teils. Ihr kämpft als Marcus Pheonix wieder gegen die Gefahr der Locusts und schlüpft dabei im Zwei-Spieler-Koop-Modus auch in die Rolle von Dominic Santiago. Im Horde-Modus stellt ihr euch Welle um Welle an Feinden.