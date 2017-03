Gears of War 2: Shooter ab sofort im deutschen Xbox Store erhältlich

Microsoft hat heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der exklusive Shooter Gears of War 2 ab sofort auch im deutschen Xbox Store zum Download zur Verfügung steht. Bislang stand der Titel von Entwickler Epic Games in Deutschland noch auf der A-Liste für jugendgefährdende Medien. Nun wurde Gears of War 2 jedoch von der Liste gestrichen und kann von allen volljährigen Spielern erworben werden. Dank Abwärtskompatibilität ist der Titel zudem auf Xbox 360 und Xbox One spielbar.

Als besonderes Extra haben Besitzer von Gears of War 4 die Möglichkeit, den zweiten Ableger der Reihe kostenlos zu erhalten. Zum damaligen Release gab es für Käufer der Disc- oder Digital-Version alle Gears of War-Vorgänger für Xbox 360 geschenkt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Gears of War 2 jedoch noch auf dem Index. Aus diesem Grund erhalten alle Spieler, die Gears of War 4 vor dem 31. Dezember 2016 gespielt haben, nachträglich einen Code für den Titel zugeschickt.