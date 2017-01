Tesoro Zone Balance und Gram Spectrum gewinnen: Gaming-Stuhl & Tastatur als Preis

Tesoro Zone Balance

Der Zone Balance ist ein Gaming-Stuhl mit einer Reihe von Komfortfunktionen: Die Höhe der Sitzfläche lässt sich über ein Gasdrucksystem justieren, zudem kann die Rücklehne um 180 Grad zur Sitzfläche zurückgestellt werden. Die Armlehnen lassen sich nicht nur in der Höhe anpassen, sondern auch nach vorne und hinten verschieben und nach links und rechts drehen. Zwei Kissen stützen den Kopf und die Lenden, lassen sich auf Wunsch aber auch abnehmen. Die Maximalbelastung des Stuhls mit 6 Zentimeter dickem Polster aus PU-Kaltschaum und Kunstlederoberfläche beträgt 120 Kilogramm. Mehr Informationen erhaltet ihr im Test des Tesoro Zone Balance. Wir verlosen die schwarz-weiße Farbvariante für rund 180 Euro.

Tesoro Gram Spectrum

Die mechanische Tastatur mit Tesoro-Agile-Schaltern bietet ein vertrautes Standardlayout inklusive Nummernfeld. Für das Auge bietet sie eine Beleuchtung mittels RGB-LEDs, für die es acht Voreinstellungen gibt. Darüber hinaus lässt sich die Beleuchtung aber auch individuell für jede Taste konfigurieren. Die Tasten sind flacher als Standardtasten und lösen beim Drücken nach einer Strecke von 1,5 mm aus, was Vorteile bei schnellen Spielen verspricht. Passend dazu gibt es 6-Key/N-Key-Rollover und die Möglichkeit, Makros aufzuzeichnen, für welche die Tesoro Gram Spectrum mit einem 512 KB fassenden Onboard-Speicher ausgestattet ist. Das 1,8 Meter lange Anschlusskabel ist abnehmbar, lässt sich bei Bedarf also auch gegen ein anderes Modell mit USB-Steckern wechseln. Wir verlosen die Variante mit roten Schaltern und DE-Layout für rund 120 Euro.

Das Gewinnspiel

Teilnehmen könnt ihr, indem ihr folgende Gewinnspielfrage richtig beantwortet: In ungefähr wie vielen Minuten ist der Zusammenbau des Tesoro Zone Balance für Ungeübte erledigt? Einen Hinweis erhaltet ihr im Online-Test des Tesoro Zone Balance. Schickt eure Antwort als E-Mail mit dem Betreff "Gewinnspiel Tesoro" an gewinnspiel@pcgames.de. Der Gewinner wird aus aus allen Einsendungen mit der richtigen Antwort ausgelost. Die Teilnahme ist bis zum 12. Februar 23:59 Uhr möglich.



Teilnahmebedingungen



2.1 Das Gewinnspiel beginnt am 31.01.2017 und endet am 12.02.2017.

2.2 Teilnahmeberechtigt sind Personen die ihren Wohnsitz in Deutschland haben sowie älter als 18 Jahre sind.

2.3 Unter den Teilnehmern werden die Tesoro-Produkte Zone Balance (schwarz-weiß) und Gram Spectrum (DE-Layout, rote Schalter) verlost.

2.4 Der Teilnahmebeitrag besteht, wenn Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Gewinnspiel Tesoro" an gewinnspiel@pcgames.de schicken.

2.5 Die Gewinner werden durch das Losverfahren ermittelt.

3.1 Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, sein Tausch oder seine Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich.

3.2 Die Teilnehmer werden zeitnah per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse über die Gewinne benachrichtigt und um Bestätigung gebeten.

3.3 Bestätigt ein Teilnehmer die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen, verfällt der Gewinn.

4.1 Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen oder Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen.

4.2 Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch Plattformen wie Facebook gehören, falls das Gewinnspiel auf oder in Zusammenhang mit ihnen veranstaltet wird.

5.1 Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadenersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß Ziffer 5 folgende Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen.

5.2 Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadenssache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

5.3 Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.

5.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

5.5 Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönlichen Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

6.1 Der Veranstalter erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur so weit dies gesetzlich erlaubt ist oder die Teilnehmer darin einwilligen.

6.2 Folgende Daten werden von den Teilnehmern durch den Veranstalter erhoben und dienen der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels: E-Mail-Adresse

Zur Durchführung des Versands werden die E-Mail-Adresse sowie die von den Gewinnern auf Anfrage erhaltenen Adressen an Markensturm (www.markensturm.com) übermittelt.

6.3 Die vom Veranstalter im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten der Teilnehmer werden unverzüglich nach vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels dauerhaft gelöscht.

6.4 Auf schriftliche oder in Textform (E-Mail) mitgeteilte Anforderungen hin können die Teilnehmer vom Veranstalter jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen widerrufen.