In der vergangenen Zeit machte die Handelskette GameStop negative Schlagzeilen. Bestimmte Verkaufsvorgaben an die Mitarbeiter, das sogenannte "Circle of Life"-Programm, kamen an die Öffentlichkeit. Darin hatte GameStop laut Berichten seinen Angestellten vorgegeben, wie diese sich in speziellen Situationen, wie beim Verkauf von neuwertigen Spielen, verhalten sollen. Als Konsequenz sollen Mitarbeiter Kunden teilweise belogen haben, um gebrauchte Spiele zu verkaufen, anstelle neue Ware anzubieten. Alle Details könnt ihr in unserer entsprechenden Meldung lesen. Auch aktuelle sowie Ex-Mitarbeiter wandten sich daraufhin an die Öffentlichkeit und gaben erschreckende Details preis. "Wir haben Angst um unsere Jobs", so ein Statement zum besagten "Circle of Life" (COL).

Wie nun berichtet wird, soll das kontroverse Programm in der kommenden Woche geändert werden. Die Änderungen sollen GameStop-Mitarbeitern entgegenkommen. Kotaku berichtet, dass GameStop in Zukunft seine Angestellten nicht mehr in der Form überwachen will, wie es bis dato der Fall gewesen sein soll. Das Unternehmen soll demnach zukünftig nicht jedem einzelnen Mitarbeiter einen COL-Score vergeben, sondern jede GameStop-Filiale soll zur Erfolgsmessung eine eigene COL-Nummer erhalten. Dies nehme den Druck von einzelnen Individuen, die geforderten Zielvorgaben zu erreichen. Auch die Errechnung des COL-Scores soll geändert werden. Ein Faktor kommt zu den vier existenten hinzu. Dieser soll "neue, verkaufte Spiele" sein. In der Theorie soll die Änderung dazu führen, dass Angestellte nicht wie bisher für den Verkauf von neuen Spielen abgestraft werden.

Die Änderungen sind laut Kotaku noch nicht offiziell, jedoch sollen dies mehrere GameStop-Manager in einer Telefonkonferenz bestätigt haben. Das geänderte COL-Programm soll am kommenden Sonntag oder Montag in Kraft treten. Sobald uns weitere Informationen dazu vorliegen, erfahrt ihr diese natürlich auf unserer Seite. Weitere interessante News und wissenswerte Infos zu GameStop findet ihr derweil auf unserer umfangreichen Themenseite.