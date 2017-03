Xbox Gold Games: Im April mit Ryse und The Walking Dead

Auf der offiziellen Facebook-Seite von Microsoft Österreich wurden nun schon vorab die "Games with Gold"-Spiele für den kommenden Monat bekannt gegeben. Das "Gratis"-Lineup im April 2017 kann sich durchaus sehen lassen. Gold-Mitglieder können sich demnach über Ryse: Son of Rome (1. bis 30. April) und The Walking Dead - Season 2 (16. April bis 15. Mai) für Xbox One sowie über Darksiders (1. bis 15. April) und Assassin's Creed Revelations (16. bis 30. April) für Xbox 360 freuen. Dank Abwärtskompatibilität können die beiden Last-Gen-Titel aber zusätzlich auch auf der Xbox One gespielt werden.

Nur noch wenige Tage verbleiben dementsprechend, um euch Layers of Fear (Xbox One) und Heavy Weapon (Xbox 360) zu sichern. Beide fliegen Ende März aus dem Gold-Programm. Evolve wird hingegen noch bis Mitte des Monats verfügbar sein. Wirklich "gratis" sind die genannten Spiele natürlich nicht. Das Gold-Abonnement ist kostenpflichtig. Für ein Vierteljahr werden 19,99 Euro fällig, für ein ganzes Jahr 59,99 Euro. Konkurrent Sony bietet für seine Konsolen mit Playstation Plus einen vergleichbaren Service an. Auch dort wird es im April neue "Gratis"-Spiele geben.