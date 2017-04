Games With Gold: Jede Menge Star Wars - Das sind die Spiele für Mai 2017

Microsofts Larry Hyrb, auch bekannt unter dem Xbox-Live-Gamertag "Major Nelson", hat in seinem Blog die Spiele für Xbox Live Gold-Mitglieder verraten, die im Mai dieses Jahres zur Verfügung stehen. Über den gesamten Monat können sich Mitglieder des Premium-Dienstes über Giana Sisters: Twisted Dreams Director's Cut, Lara Croft and the Temple of Osiris, LEGO Star Wars: Die komplette Saga und Star Wars: The Force Unleashed 2 freuen. Besagte Titel stehen zu bestimmten Zeiten bereit, sind in den Abo-Gebühren enthalten und können ohne weitere Kosten heruntergeladen werden. Alle vier Spiele können dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One genossen werden.

Giana Sisters: Twisted Dreams Director's Cut

Das Jump 'n' Run steht den ganzen Mai über ohne weitere Kosten zum Download bereit. Üblicherweise schlägt der Titel mit 14,99 Euro zu Buche. Bei Giana Sisters: Twisted Dreams Director's Cut stürmt ihr durch knifflige Level und verwandelt auf Knopfdruck die gesamte Spielwelt.

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lara Croft and the Temple of Osiris kostet üblicherweise 19,99 Euro und steht vom 16. Mai bis zum 15. Juni 2017 als kostenloser Download für Mitglieder von Xbox Live Gold bereit. Das Spiel ist die Fortsetzung von Lara Croft and the Guardian of Light und verschlägt die abenteuerlustige Archäologin in die Wüste Ägyptens. Im Tempel des Osiris sucht sie den Stab des Osiris und stößt dabei auf den rivalisierenden Schatzjäger Carter Bell.

LEGO Star Wars: Die komplette Saga

Star Wars - hier bedarf es wahrlich nicht vieler Worte, denn die Krieg-der-Sterne-Saga ist weltweit bei Groß und Klein sowie bei Jung und Alt bekannt und sehr beliebt. LEGO Star Wars: Die komplette Saga transportiert die bekannte Sci-Fi-Welt ins Reich der LEGO-Klötzchen und erzählt in charmanter Manier die Storys der klassischen Trilogie. Alle bekannten Star-Wars-Charaktere, wie Luke Skywalker, Han Solo, der Wookie Chewbacca und noch mehr, feiern darin ihr Debüt. LEGO Star Wars: Die komplette Saga kann vom 16. bis zum 31. Mai 2017 kostenlos heruntergeladen werden.

Star Wars: The Force Unleashed 2

Ein weiterer Titel aus dem Star-Wars-Franchise ist Star Wars: The Force Unleashed 2. In diesem Third-Person-Action-Adventure schlüpft ihr in die Haut des Klons von Darth Vaders Schüler Galen Marek, genannt Starkiller. Gedacht als die rechte Hand des bösen Sith, macht sich der Starkiller-Klon aber selbstständig und sucht nach seiner wahren Identität und seiner Liebe, der Pilotin Juno Eclipse. Star Wars: The Force Unleashed 2 steht vom 1. bis zum 15. Mai 2017 zum kostenlosen Download bereit.

Mehr interessante Meldungen zu Games With Gold findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.