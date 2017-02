Microsoft hat die Gold-Spiele für den kommenden Monat bekannt gegeben. Abonnenten des kostenpflichtigen Onlinedienstes können sich demnach über Layers of Fear (1. bis 31. März) und Evolve (16. März bis 15. April) für die Xbox One sowie über Borderlands 2 (1. bis 15. März) und Heavy Weapon (16. bis 30. März) für den alternden Vorgänger Xbox 360 freuen. Dank Abwärtskompatibilität können diese beiden aber zusätzlich auch auf der Xbox One gespielt werden.

Ende Februar verschwinden Lovers in a Dangerous Spacetime (Xbox One) und Star Wars: The Force Unleashed (Xbox 360) aus dem Gold-Programm, können ab dann also nicht mehr kostenlos heruntergeladen werden. Project Cars - Digital Edition (Xbox One) wird hingegen noch bis zum 15. März verfügbar sein. Xbox Games with Gold wurde von Microsoft vor etwa drei Jahren gestartet. Das Abo kostet im Monat 6,99 Euro. Für ein Vierteljahr werden 19,99 Euro fällig, für ein ganzes Jahr 59,99 Euro. Konkurrent Sony bietet für seine Konsolen mit Playstation Plus einen vergleichbaren Service an.

Quelle: Microsoft