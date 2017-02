Games-Förderung Bayern: Computec erhöht Media-Leistungen auf 3,33 Mio. Euro

Im Dezember 2015 schlossen die Computec Media GmbH und der FFF Bayern (FilmFernsehFonds Bayern) ein Abkommen, das die staatliche Förderungen von Videospielen um eine Förderung aus der Privatwirtschaft ergänzt. Damit soll unter anderem der Bekanntheitsgrad von geförderten Spielen gesteigert werden. Das Gesamtsponsoring der Computec Media GmbH wurde nun von den bisherigen 2 Millionen Euro auf 3,33 Millionen Euro erhöht. Die Erweiterung wurde im Rahmen des FFF-Empfangs in Berlin offiziell unterzeichnet.

In den vergangenen Jahren wurden bereits 380.000 Euro der Media-Leistung zugewiesen. In diesem Jahr werden 1,2 Millionen Euro und im kommenden Jahr 2018 sogar 1,75 Millionen Euro für Videospiele zur Verfügung stehen. Wenn ein vom FFF Bayern-gefördertes Spiel veröffentlicht werden soll, entscheidet ein dreiköpfiges Gremium über die Gesamtsumme, die durch die Media-Leistung zur Verfügung gestellt wird. In der Vergangenheit wurden Projekte mit 50.000 bis 200.000 Euro unterstützt - die neue Obergrenze liegt nun bei 400.000 Euro.

Hans Ippisch, Geschäftsführer der Computec Media GmbH, über die Erweiterung: "Das bayerische Wirtschaftsministerium hat das Potenzial der Gamesbranche erkannt und wird diese nun viermal so stark wie bisher unterstützen. Die kleinen und mittleren Gamesfirmen am Standort Bayern werden dadurch produktiver, beim FFF gibt es jetzt einen zusätzlichen Einreichtermin. Mit der finanziellen Erweiterung unseres Förderprogramms reagieren wir auf diesen Prozess und tragen weiterhin dazu bei, das Wachstum dieses Industriezweiges zu unterstützen." Die Computec Media GmbH unterstützte bislang vier Spiele mit einem Gesamtwert von 380.000 Euro.

Prof. Dr. Schaefer (Geschäftsführer des FFF Bayern), Ilse Aigner (Medienministerin) und Hans Ippisch (Geschäftsführer der Computec Media GmbH) bei der Unterzeichnung des Abkommens im Dezember 2015 Quelle: Computec Media GmbH