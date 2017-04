Games Aktuell 05/2017 ist jetzt als App-Ausgabe erhältlich und ab 19. April im Zeitschriftenhandel. Die neue Ausgabe ist wieder prall gefüllt mit spannenden Vorschauen, ausführlichen Tests, exklusiven Specials und interessanten Rubriken. Hier die Highlights der Games Aktuell 05/2017.

Destiny 2

Der erste Destiny-Teil konnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden, daher setzt Bungie beim Nachfolger richtigerweise auf einen Neuanfang. Mit welchen Mitteln die Macher neuen Schwung in die Serie bringen wollen, lest ihr in unserer großen Vorschau. Games Aktuell 05/2017: Destiny 2 - so spannend geht der Sci-Fi-Shooter weiter! Quelle: Games Aktuell

Shenmue 3

Die Ankündigung ließ Freudentränen fließen, das fertige Spiel wird dies hoffentlich auch. Ob Yo Suzuki auch beim dritten Teil diesen einzigartigen Ton der Shenmue-Reihe trifft, darüber gibt unsere Vorschau Aufschluss.

Weitere Vorschauen

Gran Turismo: Sport, Pyre, Mittelerde: Schatten des Krieges, Dawn of War 3, Battalion 1944 und Agents of Mayhem

Law & Order: 10 spektakuläre Gerichtsfälle

Wo viel Geld fließt, wird auch viel gestritten. Und wenn man sich nicht einig wird, landen die Streithähne oft vor Gericht. In unserem Special präsentieren wir 10 besonders spektakuläre Gerichtsfälle aus den letzten 45 Jahren Videospiele.

Xbox Game Pass und Playstation Now

Microsoft hat seit kurzem eine Spiele-Flatrate im Angebot. Sony plant Playstation Now in diesem Jahr endlich auch in Deutschland zu launchen. Werden Spiele-Flatrates bald so normal sein wie Musik- und Film-Flatrates? In unseren meinungsstarken Specials analysieren wir die Marktlage und wagen einen Blick in die Zukunft.

So lief der Switch-Start

Technische Probleme, mäßiges Launch-Lineup. Der Start von Nintendos Konsolen-Handheld-Hybrids verlief nicht reibungslos - aber dennoch verheißungsvoll, wie unsere Analyse des Switch-Starts zeigt.

Persona 5 im Test

Stilsicher, außergewöhnlich, charmant. Das Japano-Rollenspiel macht vieles anders als die RPG-Masse und ist deshalb auch so interessant. Auch für Nicht-Japano-Fans? Die Antwort liefert unser Test!

Weitere Tests

Mass Effect: Andromeda, Yooka-Laylee, Shift Happens, Thimbleweed Park, Snipperclips, Ghost Recon: Wildlands und viele mehr

Games Aktuell Show auf randvoller DVD und in der App

25 Minuten Unterhaltung liefert die Games Aktuell Show, die es exklusiv in der App-Ausgabe und auf der Heft-DVD zu sehen gibt - plus 75 Minuten an weiteren HD-Videos. Im Redaktions-Talk sprechen wir über die neuesten Spiele-Flatrate-Angebote. Neben Kathas Strophen gibt es auch eine neue Klassiker-Folge für Retro-Fans - nicht verpassen!



Exklusive Rubriken

Kathas Strophen, Mattis liebster Spieleklassiker "Halo: Combat Evolved", Andys Kino-Klassiker mit "Austin Powers" und Sebastians Spiele-Skurrilität "Plug & Play"



