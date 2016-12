Wieder einmal geht ein Spielejahr zu Ende und wir waren mit der Games Aktuell euer Begleiter, täglich auf gamesaktuell.de und monatlich mit unserem Magazin. In der letzten Ausgabe des Jahres jagt ein Topthema das nächste! Die neue Games Aktuell ist ab sofort digital in der Games Aktuell App erhältlich und ab 21.12. im Handel (Magazin- und DVD-Variante).

Prey

Die Arkane Studios haben mit Dishonored 2 eines der Top-Highlights 2016 abgeliefert und wollen auch im nächsten Jahr mit Prey begeistern. Wir haben das Team im texanischen Austin besucht. Verpasst nicht unsere große Titelstory mit ausführlichen Spieleindrücken, Interview und tollen Bildern!

The Last of Us 2

Die Neuankündigung von Naughty Dog war das Highlight der Playstation-Experience-Veranstaltung Anfang Dezember. Wir waren vor Ort, sprachen mit den Machern und liefern alle Infos, die es bis dato zum potenziellen Megahit gibt.

Playstation Experience und The Game Awards

Andy berichtet über die Highlights der letzten großen Gaming-Events des Jahres, z.B. Uncharted: Lost Legacy, Death Stranding, Knack 2 oder Wipeout: Omega Collection Games Aktuell 01/2017 Quelle: Games Aktuell

PS4 Pro im Test

Was kann die verbesserte PS4 - und wie gefällt sie uns? Unser Test der Playstation 4 Pro gibt Aufschluss!

2 Gratis-Beilagen mit 28 Seiten

Der neuen Ausgabe liegen gleich zwei Extras bei! Auf 16 Seiten liefern wir detaillierte Infos zu den Daedalic-Highlights Shadow Tactics: Blades oft he Shogun sowie The Long Journey Home. Und auf 12 Seiten gibt's Tipps zu Final Fantasy 15 - der ultimative Ratgeber für den perfekten Start in das Rollenspiel-Epos!

Xbox wird 15

Happy Birthday Xbox! Wir blicken auf die erste Microsoft-Konsole, die vor 15 Jahren erschien und in einigen Bereichen den Spielemarkt revolutionierte.

Top-Tests

Prallgefüllter Testteil, u.a. mit Final Fantasy 15, The Last Guardian, Watch Dogs 2, Silence, Hitman: The Complete First Season und Steep

Games Aktuell Show auf randvoller DVD und in der App

28 Minuten Unterhaltung liefert die Games Aktuell Show, die es exklusiv auf der Heft-DVD bzw. in der App-Ausgabe zu sehen gibt. Im Redaktions-Talk blicken wir zurück auf das Spielejahr 2016. Neben Kathas Strophen gibt es auch eine neue Klassiker-Folge für Retro-Fans - nicht verpassen!

Exklusive Rubriken

Kathas Strophen, Kathas liebster Spieleklassiker "The Dig", Kathas Comic-Corner "Asterix und Obelix"

