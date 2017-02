Achtung Aktionspreis: Die digitale Ausgabe der Games Aktuell 03/2017 gibt's samt aller Videos für nur 0,99 Euro! Die App-Ausgabe für iOS, Android und Kindle Fire ist bereits jetzt erhältlich und damit mehere Tage vor der gedruckten Games Aktuell 03/17. Wenn ihr euch die brandneue Games Aktuell für nur 99 Cent sichern wollt, braucht ihr nur die kostenlose Games Aktuell-App herunterzuladen und die Games Aktuell 03/2017 anzuklicken. Hier gibt's alle Infos! Uncharted: The Lost Legacy - große Titelstory in Games Aktuell 03/2017! Quelle: Games Aktuell

Uncharted: The Lost Legacy

The Lost Legacy wird als eigenständige Uncharted-Erweiterung in den Handel kommen, ist also ein vollwertiges Abenteuer im Uncharted-Universum. Es unterscheidet sich von Uncharted 4 nicht nur durch einen frischen Schauplatz und neue Charaktere, es bietet auch ein verändertes Gameplay sowie eine einzigartige Atmosphäre. In unserer Titelstory kommen unter anderem Storyautor Josh Scherr und Creative Director Shaun Escayg zu Wort. Ihre Aussagen deuten darauf hin, dass in The Lost Legacy bereits einiges von Uncharted 5 steckt.

Horizon: Zero Dawn

Direkt bei Guerrilla Games in Amsterdam konnten wir den heiß erwarteten Mix aus Action-Adventure und Rollenspiel ausführlich spielen. War der Mega-Hype um den PS4-Exklusivtitel berechtigt oder eher übertrieben?

Dirt 4

Andy ist nach London gejettet, um das frisch angekündigte Dirt 4 ausprobieren zu können. Ob der Offroad-Racer das Zeug hat, den Top-Hit Dirt Rally noch zu übertreffen, verrät euch Andy in seiner Vorschau samt Interview mit Executive Producer Clive Moody.

Nintendo Switch

Auf 16 Seiten sowie in der Games Aktuell Show behandeln wir alles rund um Nintendos neue Konsole. Was halten wir von der Hardware, wie sind unsere Spieleindrücke mit The Legend of Zelda, 1-2-Switch und weiteren Switch-Titeln und vor allem: Wie schätzt die erfahrene Games-Aktuell-Redaktion die Marktchancen der Nintendo Switch ein? Verpasst nicht die umfangreiche Switch-Analyse in der Games Aktuell 03/2017!

Special: Walking Simulators

Die Welt der Walking Simulators ist eine Welt mit wenig Gameplay, in der die Grenzen zwischen Spiel und Film verschwinden. Das sorgt für Kontroversen, wie unser großes Special beweist.

Special: Charaktere in Videospielen: Wo bleiben die echten Typen?

Seitdem es Videospiele gibt, wachsen die technischen Möglichkeiten. Doch steigt mit dem immer realistischer werdenden Welten auch die Glaubwürdigkeit der Bewohner? Dieser Frage geht unser großes Special auf die Spur.

Top-Titel im Test

Dead Rising 4, Resident Evil 7, Yakuza 0, Nioh, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, Tales of Berseria und viele mehr

Games Aktuell Show auf randvoller DVD und in der App

25 Minuten Unterhaltung liefert die Games Aktuell Show, die es exklusiv in der App-Ausgabe und auf der Heft-DVD zu sehen gibt - neben 75 Minuten an weiteren HD-Videos. Im Redaktions-Talk sprechen wir über unsere Spieleindrücke und unsere Meinung zu Nintendo Switch. Neben Kathas Strophen gibt es auch eine neue Klassiker-Folge für Retro-Fans - nicht verpassen!

Exklusive Rubriken

Kathas Strophen, Kathas liebster Spieleklassiker "Wario Land", Thomas' Serien-Seite mit "Westworld" und Sebastians Spiele-Skurrilitäten "What's under your Blanket?"

