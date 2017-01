Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude! In Games Aktuell 02/2017 sprießt die Vorfreude auf das Spielejahr 2017 aus allen Ecken und Kanten. Auf über 35 Seiten haben wir euch unsere Hit-Kandidaten vorgestellt. Jeder der genannten Titel hat das Potenzial auf einen Games-Aktuell-Hit-Award. Von Trailer zu Trailer wächst auch die Vorfreude auf das neue Kojima-Projekt Death Stranding, dessen Geheimnisse wir in unserer Titelstory teilweise entschlüsseln. Nur in Games Aktuell 02/2017, jetzt als digitale App-Ausgabe erhältlich und ab 18. Januar im Zeitschriftenhandel.

Death Stranding

Der Action-Titel ist derzeit wohl das größte Mysterium im Games-Markt: Die Genialität eines Hideo Kojima gepaart mit einem großen Budget - das auf grenzenlosem Vertrauen Sonys basiert -, garniert mit Stars wie Norman Reedus und Mads Mikkelsen, angetrieben von der Engine des Grafikkrachers Horizon: Zero Dawn. Unsere Titelstory dazu dürft ihr nicht verpassen! Titelstory zu Death Stranding: Nur in Games Aktuell 02/2017 - jetzt erhältlich! Quelle: Games Aktuell

Hit-Vorschau 2017

Naughty Dog, Nintendo, Rockstar Games - die besten Studios der Welt haben in diesem Jahr Toptitel in der Pipeline! Auf über 35 Seiten präsentieren wir euch die von der Redaktion ausgewählten Hit-Kandidaten des Jahres 2017. Die mehr als 40 Titel für jedwede Plattform haben wir übersichtlich nach Genre unterteilt, damit ihr schnell die euren Vorlieben entsprechenden Spiele findet. Unverzichtbar für jeden Multiplattform-Gamer!

Großes Special zu Super Mario Run und Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto

Sage und schreibe 90 Millionen Mal wurde Super Mario Run inzwischen heruntergeladen. Wenn es eine Waage für Ruhm gäbe, würde diese unter der tonnenschweren Last zusammenbrechen, die der dickbäuchige Klempner mit dem zeitlosen Schnauzbart sich in den letzten 35 Jahren erhüpft hat. Damals hatte der junge, studierte Künstler Shigeru Miyamoto die geniale Idee des sympathischen Handwerkers mit dem ansteckenden Grinsen. Sowohl Super Mario Run als auch Shigeru Miyamoto haben wir ein Special gewidmet, die nicht nur Mario-Fans auf keinen Fall verpassen sollten.

Technik-Special: Spielevideos leicht gemacht mit Elgato Game Capture HD

Ihr seid auf der Suche nach dem perfekten HDMI-Capture-System? Wir hätten da ein paar passende Vorschläge für jedermann, vom Anfänger bis zum Youtube-Profi!

Im Test:

Stardew Valley, Batman: The Telltale Series, Steins; Gate 0, The Walking Dead: A New Frontier und viele mehr

Games Aktuell Show auf randvoller DVD und in der App

25 Minuten Unterhaltung liefert die Games Aktuell Show, die es exklusiv auf der Heft-DVD bzw. in der App-Ausgabe zu sehen gibt - neben 75 Minuten an weiteren HD-Videos. Im Redaktions-Talk verraten wir euch unsere Most Wanteds des Jahres 2017. Neben Kathas Strophen gibt es auch eine neue Klassiker-Folge für Retro-Fans - nicht verpassen!

Exklusive Rubriken

Kathas Strophen, Andys liebster Spieleklassiker "Speedball", Andys Kino-Klassiker "Die Insel" und Sebastians Spiele-Skurrilitäten "Mr. Massagy"

Abo

Ihr wollt die Games Aktuell immer schon vor dem Kioskstart bequem im Briefkasten haben und dazu noch Geld sparen sowie eine tolle Prämie kassieren - oder euch den Weg zum Kiosk sparen und die aktuelle Ausgabe geliefert bekommen? Hier geht's zum Games-Aktuell-Shop!

Games Aktuell als Digitalausgabe in der Games-Aktuell-App für Kindle Fire, iOS und Android

Lest die Games Aktuell auf Smartphone oder Tablet vor dem Kioskstart und spart Geld!Hier gibt's alle Infos!

Facebook

Seid ihr schon mit unserer Facebook-Seite befreundet? Wenn nicht, bitte hier lang.