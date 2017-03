Habt ihr schon die kostenlose Games Aktuell App? Hierüber könnt ihr die neue Ausgabe schon jetzt herunterladen und lesen - Videos und Bildergalerien inklusive! Hier gibt's alle Infos!

Im Zeitschriftenhandel ist die Games Aktuell 04/17 ab 15. März erhältlich. Wir haben für euch wieder ein buntes Infopaket geschnürt, natürlich steht diesmal die brandneue Nintendo Switch im Mittelpunkt. Hier die Topthemen im überblick:

Test: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Games Aktuell 04/17: Jetzt in der Games Aktuell App und ab 15. März im Zeitschriftenhandel Quelle: Games Aktuell Wir testen DEN Switch-Starttitel. Viele Jahre mussten Zelda-Fans auf ein neues Abenteuer warten, jetzt ist es soweit. Und Breath of the Wild - so viel sei vorweg genommen - ist großartig geworden! Auch die Wii-U-Version haben wir getestet und sagen euch, inwiefern sie sich von der Switch-Fassung unterscheidet.

Test: Nintendo Switch

Was kann die neue Nintendo-Konsole? Ist sie ihr Geld wert? Wo liegen die Stärken, was sind die Schwächen? Wie gut ist der Pro Controller? In Wort und (bewegtem) Bild beleuchten wir die Nintendo Switch, den neuen Herausforderer am Konsolen-Himmel.

Test: Horizon: Zero Dawn

Sonys Reaktion auf den Launch der Konkurrenzkonsole Switch heißt Horizon: Zero Dawn. Mit dem Action-RPG haben sich die Killzone-Macher Guerrilla Games selbst übertroffen. Was die Besonderheiten sind - und wie grandios Horizon aussieht - könnt ihr Andys großem Test entnehmen!

Weitere Top-Titel im Test

Nier: Automata, Halo Wars 2, Sniper Elite 4, For Honor, 1-2-Switch, Night in the Woods und viele mehr

Vorschau: Injustice 2

Injustice 1 war toll, Teil 2 wird noch besser! In Chicago durften wir den Comic-Prügler probespielen und uns auch mit Entwickler-Legende Ed Boon (Mortal-Kombat-Serie) unterhalten.

Weitere Vorschauen

Project Cars 2, Mass Effect: Andromeda, Prey, Thimbleweed Park, Yooka-Laylee und viele mehr

Special: Echt ganz schön schräg - Skurriles aus der Spielebranche

Ob Designer, Journalist oder Let's Player: Die Prominenz der Gamesbranche sorgt oftmals für Kopfschütteln oder auch für unglaubiges Staunen. In unserem Special bringen wir einige WTF!?-Facts zutage, die manche Menschen in ein ganz neues Licht rücken.

Special: Die Telltale-Story

Telltale Games hat sich innerhalb von zwölf Jahren vom Nischen-Entwickler zum wohl renommiertesten Studio von Interactive Novels gemausert. Grund genug für uns, den Werdegang von Telltale Games und die Gründe für die Einzigartigkeit deren Werke zu beleuchten.

Games Aktuell Show auf randvoller DVD und in der App

30 Minuten Unterhaltung liefert die Games Aktuell Show, die es exklusiv in der App-Ausgabe und auf der Heft-DVD zu sehen gibt - neben 75 Minuten an weiteren HD-Videos. Im Redaktions-Talk sprechen wir über unsere Eindrücke mit der Switch und zeigen euch einige Besonderheiten. Neben Kathas Strophen gibt es auch eine neue Klassiker-Folge für Retro-Fans - nicht verpassen!

Exklusive Rubriken

Kathas Strophen, Thomas' liebster Spieleklassiker "Fahrenheit", Kathas Comic-Corner mit "Isnogud" und Sebastians Spiele-Skurrilitäten "Yasuhati" und "I'm Sorry"

Abo

Ihr wollt die Games Aktuell immer schon vor dem Kioskstart bequem im Briefkasten haben und dazu noch Geld sparen sowie eine tolle Prämie kassieren - oder euch den Weg zum Kiosk sparen und die aktuelle Ausgabe geliefert bekommen? Hier geht's zum Games-Aktuell-Shop!

Games Aktuell als Digitalausgabe in der Games-Aktuell-App für Kindle Fire, iOS und Android

Lest die Games Aktuell am PC oder Smartphone und Tablet vor dem Kioskstart und spart Geld! Hier gibt's alle Infos!

Facebook

Seid ihr schon mit unserer Facebook-Seite befreundet? Wenn nicht, bitte hier lang.