Game of Thrones: ​Staffel 7 - Teaser-Trailer mit Starttermin

12.03.2017 um 13:15 Uhr Der Starttermin für die 7. Staffel von Game of Thrones steht fest. Dieser Teaser-Trailer kündigt das von Fans lang erwartete Datum an. Im Juli 2017 startet die neueste Season der Kultserie - am 16.7. geht's los. Hierzulande sind die neuen Folgen von Game of Thrones wieder jeweils einen Tag nach US-Erstausstrahlung beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Game of Thrones: Staffel 7 - Starttermin & Teaser-Trailer.

