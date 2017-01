Game of Thrones: Anzahl der Folgen für Staffel 8 noch unsicher - Spinoff weiterhin denkbar

Mit Staffel 8 endet die erfolgreiche TV-Serie Game of Thrones. Das steht fest. Bisher hieß es von Seiten des Senders HBO und den Produzenten David Benioff and D.B Weiss, dass die letzte Staffel deutlich weniger Folgen bekommen wird als die bisherigen. Es war die Rede von nur sechs Folgen.

Doch allem Anschein nach steht dies noch gar nicht fest. Wie der TV-Sender HBO mitteilt, hätte man sich noch nicht auf eine finale Anzahl von Folgen festgelegt und auch die Produzenten hätten diesbezüglich noch nichts geäußert. HBO möchte dem Team so viele Folgen ermöglichen, wie diese brauchen. Denn schließlich soll die Serie so gut wie möglich enden. Sollte dies bedeuten, dass mehr als sechs Folgen gedreht werden müssen, dann würde man dies den Produzenten möglich machen. David Benioff and D.B Weiss seien aktuell dabei, die letzte Staffel zu planen und ihr eine Form zu geben. Sobald sie zufrieden sind, werden sie HBO mitteilen, wie viele Folgen sie drehen möchten. Es könnte also gut sein, dass auch Staffel 8 mehr als nur sechs Folgen erhält.

Derweil überlegen sich die Verantwortlichen beim TV-Sender HBO, wie es nach dem Ende von Game of Thrones weitergehen könnte. Dabei lässt man die Möglichkeit eines Spinoffs nicht außer Acht. Man "wäre blöd", wenn man sich diese Option nicht offen halte, heißt es vom Sender. Doch konkrete Pläne gibt es hierzu noch keine. Die Geschichte der Fantasywelt Westeros ist so reichhaltig, dass definitiv noch weitere Geschichten erzählt werden können - beispielsweise Schrieb der Autor George R.R. Martin, welcher die Buchvorlage für die TV-Serie lieferte, noch Kurzgeschichten, die rund 90 Jahre vor den aktuellen Ereignisse der Serie angesiedelt sind (A Knight of the Seven Kingdoms).

Quelle: Dark Horizons