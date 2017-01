So langsam neigt sich die beliebte HBO-Fantasy-Serie Game of Thrones ihrem großen Finale zu: Voraussichtlich im Sommer dieses Jahres soll die Serie mit der siebten Staffel zurückkehren, und obwohl diese diesmal nur mit sieben statt der üblichen zehn Episoden aufwartet, sollen die Dreharbeiten dafür nicht kürzer ausfallen, wie Schauspieler Iain Glen gegenüber Radio Times verlauten ließ. Glen, der in der Serie Jorah Mormont verkörpert, gab an, das Produktionsteam investiere das gleiche Maß an Zeit und Aufwand in die sieben Folgen, die sonst für zehn Folgen aufgebracht wurden - und der Aufwand soll sich klar bemerkbar machen.

"Sie nehmen sich in diesem Jahr für sieben Episoden und im nächsten Jahr für sechs Folgen die Zeit, die es normalerweise braucht, um zehn Episoden zu filmen. So weit wir wissen, bleiben uns noch 15 Stunden von [Game of Thrones], aber das kann sich noch ändern", so Glen. Das Mehr an Zeit und Aufwand soll sich dabei klar in der Größe der Szenen und der Welt innerhalb der Serie äußern. Generell sollen die Zuschauer in dieser vorletzten Staffel klar das Gefühl bekommen, dass sich die Handlung von Game of Thrones und auch seine Charaktere dem Ende zubewegen. In Staffel Sieben sollen viele Charaktere zusammentreffen, die zuvor nichts oder nur wenig mit einander zu tun hatten, so Glen. Für Neuigkeiten zu Game of Thrones haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Radio Times via Gamespot