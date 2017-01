Game of Thrones: Kommt das neue Buch endlich 2017? George R.R. Martin hofft es

Fans der Fantasyromanreihe Das Lied von Eis und Feuer werden wahrlich auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Musste Autor George R.R. Martin schon Anfang des vergangenen Jahres reumütig bekannt geben, dass er sein sechstes Buch nicht rechtzeitig fertigstellen konnte, gelang es ihm auch im ganzen Jahr 2016 nicht, den neuen Roman "The Winds of Winter" endlich zu veröffentlichen. Inzwischen hat die HBO-Serie Game of Thrones seine eigene Romanvorlage in vielen Handlungssträngen überholt, und Fans, die die Geschichte um Westeros zuerst in Buchform erleben wollen, leben damit in ständiger Spoiler-Gefahr. Martin hat sich nun aber erneut zu Wort gemeldet, und verlauten lassen, er gehe davon aus, dass das Buch endlich im Jahr 2017 erscheint.

Auf das Verlangen eines Fans nach einem Status-Update hin schrieb Martin auf seinem offiziellen Blog: "Ich bin noch nicht fertig, mache aber Fortschritte. Nicht so viele, wie ich vor einem Jahr hoffte, als ich noch dachte, dass ich jetzt fertig sein würde", so Martin, der erneut eine vorsichtige Prognose abzugeben wagte: "Ich denke, dass es dieses Jahr erscheinen wird (Aber hey, das gleiche dachte ich schon im letzten Jahr)." Erst kurz nach dem Jahreswechsel hatte Martin kürzlich ein umfangreiches Status-Update veröffentlicht, in dem er über die Strapazen des Schreibens sprach.

"Die Tage und Wochen flogen schneller vorbei als der Seitenstapel wuchs, und wie gewohnt wurde ich unglücklich mit einigen Entscheidungen, die ich getroffen hatte, und begann, sie zu überarbeiten", so Martin. "Und dann war es auf einmal Oktober, und dann November... und der Verdacht wuchs, dass ich es nicht rechtzeitig schaffen würde, ein Trübsinn befiel mich, und ich tat mich noch schwerer. Je weniger Tage, desto größer wurde der Stress und desto langsamer meine Schreibgeschwindigkeit."

In Serienform geht Game of Thrones voraussichtlich im Sommer 2017 in die siebte Staffel. Für Informationen dahin gehend besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

