Die Geschichtensammlung "Book of Swords" wird fünfzehn taufrische Storys zum Thema Schwerter und Magie enthalten. Eine davon stammt vom "Game Of Thrones"-Schöpfer und soll laut Fan-Spekulationen von Watchers On The Wall einen Auszug aus der geplanten Targaryen-Chronik "Fire and Blood" 'betreffen.

Vorbestellung für die Geschichten-Sammlung in (noch) englischer Sprache, die am 10. Oktober 2017 erscheint, ist auf Amazon bereits möglich. Ausgangspunkt der 15 Geschichten, die Herausgeber Gardner Dozois auf 528 Seiten zusammentrug ist: "das goldene Zeitalter von Schwert und Zauberei" zu feiern.

Die "Game of Thrones"-Buch-Fortsetzung "The Wind of Winter" soll ebenfalls hoffentlich dieses Jahr noch herauskommen, währenddessen freuen sich Fans der gleichnamigen Serie auf den 25. Juni, an dem der Start für Staffel 7 angesetzt ist.