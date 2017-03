Game of Thrones: Staffel 8 wird kürzer - Folgen-Anzahl bestätigt

Wie lang werden die letzten beiden Staffeln von Game of Thrones? Zur Folgenanzahl der 7. und 8. Staffel der HBO-Serie gab es in den letzten Monaten viele Gerüchte und Vermutungen. Dass die 7. Staffel (Start im Juli) mit sieben Folgen kürzer ausfällt als die ersten sechs, ist mittlerweile bekannt. Wird die 8. Staffel aber tatsächlich noch einmal kürzer? Ja, wird sie - zumindest wenn es nach den Showrunnern David Benioff und Dan Weiss geht. Das Duo kündigte im Rahmen des Film-Festivals South by Southwest 6 Folgen für die finale Staffel an, wie Entertainment Weekly berichtet. Eine offizielle Bestätigung durch HBO steht noch aus - wenn die Showrunner öffentlich eine solche Aussage treffen, dürfte sich daran aber wohl nicht mehr viel ändern.

"Von Anfang an wollten wir die Geschichte in einem 70-Stunden-Film erzählen, jetzt wird es ein 73-Stunden-Film", so David Benioff zur Gesamtlänge der Serie. Das Duo äußerte sich auch zu einem anderen Thema, das für immer mehr Gesprächsstoff sorgt: mögliche Serien-Spinoffs zu anderen Geschichten aus der Welt von George R. R. Martins "Das Lied von Eis und Feuer". Offizielle Pläne für Serien-Auskopplungen sind zwar nach wie vor nicht bekannt - für Benioff und Weiss steht aber bereits fest, dass der Aufenthalt in Westeros für sie nach dem Ende von Game of Thrones erst einmal beendet ist. An Spinoffs will das Duo nicht mitwirken. "Ich kann mir gut vorstellen, dass HBO eine weitere Serie plant - ich freue mich darauf, sie zu sehen und ich glaube, sie wird gut; aber sie sollten dafür neue Leute anheuern", so Benioff.