Das amerikanische TV-Netzwerk HBO hat kürzlich bekannt gegeben, dass die siebte Staffel der US-Serie Game of Thrones am 16. Juli 2017 starten wird. In einem Interview mit der Internetseite Entertainment Weekly hat Regisseur Matt Shakman nun weitere Details zu den kommenden Episoden verraten. Im Speziellen geht es dabei um die Drachen von Daenerys Targaryen, die in der neuen Staffel eine größere Rolle spielen werden. Shakman ist einer von vier Regisseuren der Staffel und war neben Alan Taylor, Jeremy Podeswa sowie Mark Mylod am Set von Game of Thrones tätig.

So bestätigt der Regisseur, dass die Drachen in diesem Jahr deutlich größer sein werden, als man das von den vorherigen Staffeln gewohnt ist. Demnach ist die Größe der fliegenden Kreaturen mit einer Boeing 747 vergleichbar. Das Flugzeug hat eine Länge von 71 Metern sowie eine Spannweite von 64 Metern. Drogon wird das größte Biest des Drachen-Trios sein und Flammen mit einem Durchmesser von neun Metern spucken. Weitere Meldungen und Videos zu Game of Thrones findet Ihr auf unserer Themenseite.

