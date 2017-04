Game of Thrones 7: Das Ende von Jorah Mormont?

Ganze 6 Staffeln hat Jorah durchgehalten, was in einer Serie wie "Game of Thrones" keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist. Schließlich ist die HBO-Produktion dafür bekannt, gleich in der ersten Staffel einen der wichtigsten Charaktere getötet zu haben.

In den letzten Folgen dagegen sah es für den in die Jahre gekommenen Krieger nicht so rosig aus:



Achtung, Spoiler! Zuerst wurde er in Staffel 4 von Daenerys verbannt, weil er sie in der Vergangenheit ausspioniert hatte. Mehrfach versuchte er, zu seiner Königin zurückzukehren, auch auf das Risiko hin, getötet zu werden. Eine noch größere Bedrohung entstand in Staffel 6: Auf der Reise nach Mereen wurde Jorah von einem der Grauschuppen-Erkrankten verletzt. Zuletzt war zu sehen, wie sich die Veränderung seiner Haut langsam über den Arm ausbreitete. Zwar befindet er sich auf der Suche nach einem Heilmittel, doch ob die von Erfolg gekrönt sein wird …?

In einem Interview mit der neuseeländischen Zeitung Stuff fiel dann folgender Satz:

"Die Todesrate in Game of Thrones ist ziemlich hoch und sieerblassen nicht, wenn sie Lieblingscharaktere entfernen. Sie werden sie einfach los - auf eine brutale Art. Mein Ende könnte sehr nahe sein, aber bisher geht es mir gut"

Natürlich könnte er das einfach so dahin gesagt haben, allerdings feuern solche Äußerungen natürlich die Fantasie der Fans zusätzlich an. Könnte das ein versteckter Hinweis auf Jorahs Tod in der 7. Staffel sein?

Von wem Iain Glen sich aber definitiv erst einmal nicht trennen wird, ist Lena Headey, die die Eiskönigin Cersei Lannister verkörpert. Sie wird gemeinsam mit Glen im Flüchtlingsdrama "The Flood" zu sehen sein. Dort schlüpft sie - zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Ausführende Produzentin - in die Rolle einer Beamtin der britischen Immigrationsbehörde, Iain Glen wird dann ihren Chef mimen. Ab April soll unter anderem in London und Calais gedreht werden.

Für alle Fans der Serie: Der aktuelle Trailer zur 7. Staffel

Ab dem 16. Juli geht's los! Wie bei Staffel 6 auch laufen die Folgen in Deutschland einen Tag nach ihrer Ausstrahlung in dne USA beim Pay-TV-Sender Sky.