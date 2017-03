Anfang des Monats wurden im Rahmen der GDC 2017 in San Francisco die Game Developers Choice Awards vergeben. In mehreren Kategorien wurden die besten Spiele des vergangenen Jahres mit unterschiedlichen Preisen ausgezeichnet. Die Moderation der Verleihung übernahm Double Fine-CEO und Entwickler Tim Schafer. Das Entwicklerstudio von Blizzard konnte sich mit Overwatch auch diesmal in der Kategorie "Game of the Year" durchsetzen. Damit hat der Shooter bei drei namhaften Preisverleihungen (The Game Awards, D.I.C.E. Awards und GDC Awards) die höchste Auszeichnung abräumen können.

Zu den weiteren Nominierten für "Game of the Year" zählten Uncharted 4: A Thief's End, Inside, Dishonored 2 und Firewatch. In der Kategorie "Audience" hatten die Zuschauer die Möglichkeit im Vorfeld der Veranstaltung für ihren Sieger abzustimmen. Am Ende konnte Battlefield 1 den Preis gewinnen. Die vollständige Liste mit allen Gewinner der Game Developers Choice Awards 2017 findet Ihr im Folgenden:

Gewinner - Game Developers Choice Awards 2017

Best Debut: Campo Santo (Firewatch)

(Firewatch) Best Audio: Inside

Innovation Award: No Man's Sky

Ambassador Award: Mark Deloura

Best Technology: Uncharted 4: A Thief's End

Best VR/AR Game: Job Simulator

Best Visual Art: Inside

Pioneer Award: Jordan Mechner

Best Narrative: Firewatch

Best Design: Overwatch

Best Mobile/Handheld Game: Pokémon GO

Lifetime Achievement Award: Tim Sweeney

Audience Award: Battlefield 1

Game of the Year: Overwatch

Quelle: DualShockers