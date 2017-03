No Man's Sky: Entwickler verpassen Auszeichnung bei den GDC Awards

In der vergangenen Nacht wurden die Game Developers Choice Awards 2017 in San Francisco vergeben. In mehreren Kategorien wurden die besten Spiele des vergangenen Jahres mit unterschiedlichen Preisen ausgezeichnet. Moderiert wurde die Veranstaltung von Double Fine-CEO und Entwickler Tim Schafer. Zu den Preisträgern des Abends gehörte unter anderem das Indie-Team von Hello Games, die in der Kategorie "Innovation" für No Man's Sky mit dem GDC Award ausgezeichnet wurden. Allerdings war keiner der Verantwortlichen des Studios anwesend, um den Preis abzuholen. Stattdessen waren die mitgereisten Entwickler zu diesem Zeitpunkt in einem Restaurant, weil sie sowieso nicht mit einer Auszeichnung gerechnet hatten.



we were uh, eating dinner

talking about how we definitely wouldn't win an award — Innes MᶜK @ gdc (@innesmck) 2. März 2017

Nachdem Moderator Tim Schafer feststellte, dass niemand auf dem Weg zur Bühne ist, um den Preis abzuholen, nahm er den Preis im Namen von Hello Games selbst entgegen. Kurze Zeit nach dem Gewinn in der Kategorie machte sich das Team dann auf den Weg vom Restaurant zum Veranstaltungsort. Ein veröffentlichtes Bild von Innes McKendrick auf dem entsprechenden Twitter-Account zeigt die mitgereiste Crew im Umfeld der Verleihung.



Auch Sean Murray hat wenig später bekannt gegeben, dass er nicht mit einem Preis an diesem Abend gerechnet hätte. Er sei davon ausgegangen, dass die Organisatoren im Vorfeld mitteilen, ob ein Award verliehen wird oder nicht.

Quelle: Polygon