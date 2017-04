Samsung Galaxy S8: Mögliche Probleme mit Displayverfärbung

Wie die Newsseite The Korea Herald berichtet, sollen einige Nutzer des neuen Samsung Galaxy S8 über eine Verfärbung des Displays klagen. Der Bildschirm verschiebt das Farbspektrum dabei ins Rötliche. Das neue Edel-Smartphone von Samsung wird zwar erst ab dem 21. April offiziell in den ersten Ländern im Handel erhältlich sein (Deutschlandstart: 28. April). Aber wie oftmals beim Release neuer Smartphones üblich sind schon einige Geräte vor Verkaufsstart an Endkunden gelangt.

Samsung Galaxy S8 Quelle: Samsung Die Ursache für die Verfärbung ist noch nicht klar. Allerdings geht Samsung davon aus, dass es sich um ein Problem handelt, das durch ein spezielles Feature verursacht. Das Feature soll eigentlich für ein stets perfektes Display sorgen, denn das Samsung Galaxy S8 passt die Helligkeit und die Farben an das jeweilige vom Smartphone wahrgenommene Umgebungslicht an. Samsung geht daher von einem Softwarefehler aus und empfiehlt vorerst, die Anpassung in den Optionen des Smartphones zu deaktivieren. Für den Fall, dass auch dies nicht weiterhilft, will Samsung die Geräte austauschen. Sollte sich herausstellen, dass es kein durch die Software verursachtes Problem ist, könnte Samsung ein erneutes Debakel drohen. Bei der letzten Generation war das Samsung Note 7 sogar vom Markt genommen worden, nachdem es bei einigen Nutzern durch einen fehlerhaften Akku in Brand geraten war.