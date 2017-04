Samsung Galaxy S8: YouTuber trickst Gesichtserkennung mit Foto aus

Das Samsung Galaxy S8 kann auf Wunsch per Gesichtserkennung entsperrt werden. Und offenbar lässt sich die Funktion mit einem einfachen Trick aushebeln, wie sich einem auf YouTube.com veröffentlichten Video entnehmen lässt. Mit dem Clip will der Spanier "Marcianotech" beweisen: Es genügt lediglich ein Foto, um das Gerät zu entsperren. Dafür konfigurierte er das zu entsperrende Galaxy S8 zunächst mit seinem Gesicht. Mit einem anderen Samsung Galaxy S8 erstellte er schließlich ein Portraitfoto, das für die Geräteentsperrung dienen soll. Um das Galaxy S8 freizuschalten, muss er lediglich das Display mit seinem Foto vor die Frontkamera halten - der Sperrbildschirm deaktiviert sich im Handumdrehen.

Um die Gesichtskonturen des Anwenders zu scannen, nutzt Samsung im Galaxy S8 eine 2D-Kamera. Die Gesichtserkennung bezieht sich daher unter anderem auf den Augenabstand sowie die Positionen von Nase und Mund. Ein ähnliches Problem gab es bereits mit Googles Android 4.0. Erst mit einem Update wurde die Funktion überarbeitet. Mit Android 4.1 sollte per Lidschlag sichergestellt werden, dass tatsächlich ein Mensch das Gerät entsperrt. Doch auch diese Funktion wurde ausgetrickst.

In einer Stellungnahme gegenüber Ars Technica kommentierte Samsung, dass die Gesichtserkennung im Galaxy S8 eher als Alternative zum Entsperren per Wischgeste dienen soll. Für einen authentifizierten Zugriff auf Samsung Pay oder sichere Ordner diene die Funktion derzeit nicht, ergänzen die Südkoreaner. Ob die Funktion künftig überarbeitet wird, ist noch offen. Das Samsung Galaxy S8 kommt am 18. April in den Handel.

Quelle: YouTube via zdnet