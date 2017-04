GTA 5 Online: ​425.000 GTA-Dollar geschenkt - so erhaltet ihr gratis Geld

Rockstar Games schenkt euch GTA-Dollar für das Spielen von GTA 5 Online. In einer Mitteilung zur Aktion schreiben die Entwickler: "Spielt ab jetzt bis Sonntag, den 30. April 2017, zu einem beliebigen Zeitpunkt GTA Online auf PS4, Xbox One oder PC und sichert euch so eine Steuerrückzahlung." Die Höhe der Rückzahlung fällt mit 425.000 GTA-Dollar stattlich aus.

Wer also noch ein paar Moneten für den Kauf des nächsten Luxus-Schlittens oder einer schicken Immobilie benötigt, erhält mit der Aktion eine zusätzliche Gelegenheit. Rockstar Games schenkt euch Geld für GTA 5 Online - geht's denn besser? Die Rückzahlung findet im Namen des San Andreas State Treasury Departments statt. Das Geld bekommt ihr allerdings nicht sofort gutgeschrieben: Die Rückzahlung wird im Laufe des Monats Mai auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen.

Gänzlich ohne Hintergedanken schenken euch die Entwickler das Spielgeld womöglich nicht. Vermutlich will Rockstar Games die Spielerzahlen von GTA 5 Online ankurbeln. Mit einem solchen Geschenk dürfte das gelingen. Wie viele aktive Spieler der Mehrspieler-Part von Grand Theft Auto 5 aktuell zählt, ist nicht bekannt. Damit sich möglichst viele Spieler auf den Straßen von Los Santos tummeln, schiebt Rockstar Games regelmäßig Updates und DLCs mit frischen Inhalten nach. Erst gestern wurde der Spielmodus Tiny Racers freigeschaltet, der GTA-Action aus der Top-Down-Perspektive ermöglicht. Viele weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu GTA 5.