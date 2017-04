Habt ihr GTA Online bisher auf der PS3 oder Xbox 360 gespielt haben und wechselt jetzt auf Xbox One, PS4 oder PC, dann dürft ihr euch über ein kleines Geschenk freuen.

Dabei handelt es sich um den Wagen Duke O' Death, den Spieler aus der Story kennen dürften. Ganz so stark wie in der Kampagne ist das Fahrzeug im Online-Modus zwar nicht, doch Kugeln hält es noch immer ab. Wird er aber von zwei Raketen getroffen, geht er in Flammen auf. Wer allerdings schon auf der PS4, dem PC oder der Xbox One spielt, der muss sich den Wagen für $665.000 kaufen. Bestellen könnt ihr ihn euch mit dem Ingame-Smartphone über Warstock Cache and Carry.

Außerdem gibt es in dieser Woche 25 Prozent Rabatt für Upgrades bei Benny's, 25 Prozent Rabatt auf den gepanzerten Karin Kuruma, die Turreted Limo und den Insurgent sowie 25 Prozent Rabatt auf Munition. 50 Prozent Vergünstigung bekommt ihr für Spezialfracht-Lagerhäuser, 25 Prozent auf CEO Büros. Daneben freut ihr euch noch über 25 Prozent auf Auszahlungen für Spezialfracht-Lieferungen. Das Premium-Spezialfahrzeugrennen der Woche ist "Surf and Turf" für den Blazer Aqua.

Quelle: VG247