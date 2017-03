GTA Online: ​Rockstar Games spricht über kommende Inhalte

Die kommenden Monate werden für Fans von GTA Online besonders spannend. Das Entwicklerstudio Rockstar Games hat nun über die kommenden Inhalte gesprochen.

Bereits seit dieser Woche finden 15 herausfordernde neue Stuntrennen im Spiel statt, für die ihr außerdem doppelte GTA$ sowie RP und weitere Boni erhaltet. Macht ihr bei dem Event mit, dann könnt ihr euch über den limitierten rosa Jock-Cranley-Anzug freuen. Das nächste Title-Update ist noch für diesen Monat geplant. Mit diesem werden neue Stuntrennen eingeführt, in welchen ihr die Fähigkeiten der Spezialfahrzeuge Rocket Voltic, den Ruiner 2000 und den Blazer Aqua ausnutzen müsst. Die Rennen wurden speziell für diese Fahrzeuge entwickelt. Als Job-Ersteller könnt ihr zudem eigene Rennen für diese Spezialfahrzeuge erstellen.

Im Frühjahr werden außerdem weitere Spielmodi ihren Weg in GTA Online finden. Dazu gehört eine Galgenhumor-Variante von Dodgeball, Resurrection genannt. Zudem gibt es eine nostalgische Hommage an die 2D-Ära von GTA mit dem Namen Top Down, in der euch einige Überraschungen erwarten. Um euren Fuhrpark zu vervollständigen werden zusätzlich die beliebtesten klassischen GTA-Fahrzeuge hinzu gefügt, darunter der Turismo Classic und der Infernus Classic.

Wer seine Xbox 360- und PS3-Charaktere und die Spielfortschritte auf Xbox One, PS4 und PC übertragen möchte, der hat dafür nur noch wenige Tage Zeit! Im Frühjahr/Sommer erwartet euch dann noch ein großes Update für GTA Online, in dem ihr es mit den durchgeknalltesten Milizen im ganzen Staat San Andreas zu tun bekommt. Im Update enthalten sind außerdem neue Fahrzeuge mit Bewaffnung und neue Missionen. Rockstar Games fordert die Fans von GTA 5 überdies weiter dazu auf, Feedback einzusenden und erklärt, dass weiterhin daran gearbeitet wird, die Anti-Cheat-Maßnahmen zu verbessern.

Quelle: Rockstargames