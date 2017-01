GTA 5 zurück in den deutschen PC-Charts - neuer Spitzenreiter seit elf Wochen

GTA 5 holt sich die Krone in den deutschen PC-Charts zurück, wie die Marktforscher der GfK Entertainment mitteilen. Damit stoßt der Rockstar-Dauerbrenner den Landwirtschafts-Simulator 17 vom Thron: Die Simulation führte die deutsche PC-Hitliste elf Wochen in Folge an. "Das Open-World-Spiel beweist eindrucksvoll, dass es auch fast zwei Jahre nach seinem PC-Release noch begeistern kann", teilen die Marktforscher mit. Höchster und zugleich einziger Neuzugang ist das Dark Dimensions Bundle auf Position 17. Auf den Konsolen ergibt sich ein anderes Bild. Spieler auf PlayStation 4 und PlayStation 3 vergnügen sich derzeit mit FIFA 17 - der EA-Kicker führ die Charts auf beiden Konsolen an.

Dahinter rangieren Battlefield 1 (PS4) beziehungsweise Call Of Duty: Black Ops 2 (PS3). Spieler auf Xbox One kämpfen derzeit auf den Schlachtfeldern von Battlefield 1. Der Ego-Shooter von Electronic Arts dominiert die Hitliste auf Xbox One. Das Rennspiel Forza Horizon 3 düst auf der zweiten Position über die Ziellinie. Auf Xbox 360 dominiert weiterhin der Indie-Hit Minecraft die Charts. FIFA 17 landet auf dem Silbertreppchen. Die Überflieger auf Nintendo Wii heißen erneut Just Dance 2017 sowie Mario Kart Wii Selects.

Viele weitere Infos zum Dauerbrenner GTA 5 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Dort findet ihr unter anderem auch alle wichtigen Neuigkeiten zu GTA 5 Online. Den Mehrspieler-Part der Open-World-Action erweitert Rockstar Games kontinuierlich um zusätzliche Inhalte.