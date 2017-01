GTA 5: Update bringt neues Fahrzeug und Adversary-Modus

Spieler von GTA 5 Online dürfen sich auf ein neues Update freuen, das Rockstar Games jüngst aufspielte. Mit der Aktualisierung bringen die Entwickler beispielsweise das Fahrzeug Dewbauchee Specter ins Spiel. Den Schlitten erwerbt ihr für 599.000 Ingame-Dollar. Wer den Flitzer modifizieren will, muss 252.000 US-Dollar auf den Tisch legen. Apropos modifizieren: Bei Benny sind derzeit zahlreiche Custom-Varianten um 25 Prozent im Preis gesenkt. Ein Blick dürfte sich also durchaus lohnen.

Neben dem neuen Fahrzeug führt Rockstar Games einen neuen Spielmodus für die Adversary-Variante ein. In "Collection Time" spielen zwei Teams zu jeweils acht Spielern gegeneinander. Dabei entspricht jeder Spieler einem Punkt. Das Team, das alle Punkte für 30 Sekunden lang hält, gewinnt. Gelingt das nicht, verlässt die Gruppe als Sieger das Feld, die am Ende einer Runde mehr Punkte aufweist. Die Adversary-Spielmodi erreicht ihr über das Online-Menü in GTA 5. Die Infos zum neuen Update stammen von den Twitterkanälen "GTAonlineNews" und "TezFunz2".

Viele weitere News, Videos und Eindrücke halten wir wie gewohnt auf unserer Themenseite zu GTA 5 für euch bereit. Zuletzt bekam GTA 5 Online etwa den Supersortwagen Progen Itali GTB Custom spendiert. Mit einem Preis von 1.189.000 Millionen GTA-Dollar siedelt sich der Sportwagen im oberen Preissegment an. Das Fahrzeug erschien als Teil des jüngst veröffentlichten Import/Export-Updates für GTA 5. Das Update bietet unter anderem größere Garagen, in denen bis zu 60 Vehikel Platz haben. Darüber hinaus verfügen die Garagen über eine anpassbare Innenausstattung und eine eigene Tuningwerkstatt. Zudem steigt ihr in den Handel gestohlener Fahrzeuge ein.