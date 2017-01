GTA 5: Luxus-Sportwagen für mehr als 1 Million GTA-Dollar erhältlich

GTA 5 Online erhält einen neuen Supersportwagen. Spieler mit einem gefüllten Geldbeutel sollten in den Fahrzeugkatalog von Benny's Original Motor Works schauen. Denn dort lässt sich ab sofort der pfeilschnelle Progen Itali GTB Custom erwerben. Günstig ist das Geschoss nicht: Mit einem Preis von 1.189.000 Millionen GTA-Dollar siedelt sich der Sportwagen im oberen Preissegment an, wie ein über Reddit veröffentlichter Screenshot zeigt.

"Diese geschmeidige Dschungelkatze ist pfeilschnell, verschlingt enge Kurven mit Leichtigkeit und wird sicherlich gegnerische Fahrer auf der Strecke in Schrecken versetzen. Bennys jüngster Neuzugang ist endlos modifizierbar und bietet Optionen, um von der Motorleistung bis hin zu den Feinheiten im Innenraum alles anzupassen", schreibt Rockstar Games zur Ankündigung des neuen Sportwagens.

Und weiter: "Für die wahren Macher von Los Santos bietet Benny jetzt auch Hausbesuche an. Würdige Führungskräfte können sich nun die Tuningwerkstatt als Erweiterung für ihre Büros kaufen und ihre Tuning-Vorhaben direkt in ihrem Glasturm umsetzen." Die Inhalte erscheinen als Teil des jüngst veröffentlichten Import/Export-Updates für GTA 5. Das Update bietet unter anderem größere Garagen, in denen bis zu 60 Vehikel Platz haben. Darüber hinaus verfügen die Garagen über eine anpassbare Innenausstattung und eine eigene Tuningwerkstatt. Zudem steigt ihr in den Handel gestohlener Fahrzeuge ein.