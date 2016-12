GTA 5 Online: Schneeballschlacht, Boni und neuer Gegner-Modus

Weihnachten ist auch in Los Santos eingeläutet. Das Team von Rockstar Games kündigt auf der offiziellen Webseite "Festive Surprise" an - das diesjährige Weihnachts-Event für GTA 5 Online. Das heißt unter anderem: Bis zum 26. Dezember fällt Schnee in Los Santos, der sich auch wunderbar für Schneeballschlachten nutzen lässt. Am Neujahrswochenende soll Los Santos dann noch ein zweites Mal mit Schneefall beglückt werden. Geschenke gibt's natürlich auch: Wer sich am ersten Weihnachtsfeiertag ins Spiel einwählt, erhält unter anderem einen Pyjama und eine Einhornmaske. Die komplette Geschenkliste gibt's im offiziellen Blog-Post zum "Festive Surprise" für GTA 5 Online.

Außerdem auch in diesem Jahr wieder zu haben ist ein Feuerwerkabschussgerät zum zünftigen Einläuten des neuen Jahres. Das Item, und zehn passende Raketen, gibt's für alle, die sich am 23. Dezember, am 24. Dezember oder am 26. Dezember einwählen. Wer genug Ingame-Geld auf der hohen Kante hat, kann obendrein bei Benny's Original Motor Works einkaufen - dort gibt's jetzt nämlich den Pfister Comet Retro Custom.

GTA 5 Online: Doppelte GTA$ & RP und Juggernaut

Die GTA-Macher stellen außerdem einen weiteren Gegner-Modus für GTA Online vor. Der trägt den Titel Juggernaut - und um diese dick gepanzerte Einheit geht es dann auch. Zwei Teams treten gegeneinander an, jeweils mit einem Juggernaut an ihrer Seite. Ziel des Matches ist es, den gegnerischen Juggernaut auszuschalten - und den eigenen zu beschützen. Zur Einführung winken zusätzliche Belohnungen: Bis zum 1. Januar gibt's im Juggernaut-Modus doppelte GTA$ und RP. Alle weiteren Infos zum Event gibt's auf der offiziellen Webseite von Rockstar Games.