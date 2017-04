Rockstar Games veröffentlicht einen neuen Patch für GTA 5. Wie die Entwickler über ihre Support-Webseite mitteilen, steht das Update 1.39 ab sofort als Download bereit - auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Welche Änderungen die Aktualisierung aufspielt, nennt Rockstar Games ebenfalls. Mit dem Patch schaffen die Entwickler die Fahrprobleme einiger Autos aus der Spielwelt.

Spieler hatten zuvor vor allem beim Infernus Classic berichtet, bei Linkskurven schnell die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Berichten zufolge soll der aktuelle GTA 5-Patch ähnliche Probleme auch bei den Fahrzeugen wie Pigalle, Gauntlet und Mamba beheben. Mit einer Downloadgröße von rund 750 Megabyte fällt das Update nicht gerade klein aus. Den Patch ladet ihr auf PlayStation 4, Xbox One und PC herunter. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu GTA 5.

In dieser Woche veröffentlichte Rockstar Games den pfeilschnellen Grotti Turismo Classic. Der Sportwagen weist eine atemberaubende Performance auf und erreicht sogar eine höhere Geschwindigkeit als der in der vergangenen Woche eingeführte Infernus Classic. Dabei kostet der neue Turismo Classic mit 705.000 GTA-Dollar weniger als der Infernus (915.000 GTA-Dollar). Die hart verdienten Moneten dürften also durchaus gut investiert sein. Der Turismo Classic zählt zu den schnellsten Sportwagen auf den Straßen von Los Santos. Die Edel-Flitzer krallt ihr euch wie gewohnt über die Ingame-Webseite von Legendary Motorsport.

Quelle: Rockstar Games