GTA 5: ​Neue Inhalte in den nächsten Wochen - Das erwartet euch

Rockstar Games arbeitet weiterhin unermüdlich an neuen Inhalten für GTA 5 Online. Wie die Entwickler mitteilen, dürfen sich Spieler in den kommenden Wochen etwa auf neue Updates für den Creator freuen. Die Erweiterungen sollen neue Stuntrennen-Zusatzelemente bringen und die Möglichkeit bieten, eigene Spezialfahrzeugrennen für den Rocket Voltic, Ruiner 2000 und Blazer Aqua zu erstellen. Demnächst sollen zudem "verrückte neue" Spielmodi eingeführt werden, darunter Resurrection und Top Down. Darüber hinaus dürfen sich Spieler auf eine Sammlung "viel gewünschter klassischer GTA-Fahrzeuge" freuen. Nähere Details nannte Rockstar Games bislang nicht. Nur soviel: Enthalten soll ein "ganz besonders krankes Muscle-Car" sein.

Die Updates folgen auf die jüngst für GTA 5 Online veröffentlichte Erweiterung Cunning Stunts: Special Vehicle Circuit, die für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereitsteht. Das Update erweitert die Online-Spielwelt von Grand Theft Auto 5 um 20 neue Stuntrennen, die speziell für die Fahrzeuge Rocket Voltic, Ruiner 2000 und Blazer Aqua zugeschnitten wurden. Außerdem nimmt Legendary Motorsport den klassisch gestalteten Progen GP1 in sein Angebot an Supersportwagen auf. Der pfeilschnelle Flitzer lässt sich für 1.260.000 GTA-Dollar kaufen.

Diese Woche gibt es in GTA 5 Online übrigens zum ersten Mal ein Spezialfahrzeug-Premiumrennen. Redneck mit dem Rocket Voltic erhält dafür die Premium-Behandlung: Die drei Sieger erhalten riesige GTA-Dollar-Prämien und alle Teilnehmer dreifache RP. Ihr könnt dieses Premiumrennen über die Schneller-Job-App auf eurem Smartphone im Spiel oder den gelben Auslöser am Legion Square starten. Weitere Infos zu GTA 5 findet ihr auf unserer Themenseite.