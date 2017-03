GTA 5: Mit dem Flugzeug nach Vice City - Mod macht's möglich

Vice City in GTA 5 erkunden: Eine Mod soll's ermöglichen. In einem aktuellen Thread auf gtaforums.com stellt der Modder GTARandom sein ambitioniertes Projekt erstmals genauer vor. Neben der Karte aus GTA Vice City arbeitet der Hobby-Entwickler auch an einer Umsetzung der Maps von GTA 3 und Liberty City Stories für den aktuellen Ableger der populären Actionreihe von Rockstar Games. In einem Video gewährt der Modder erste Einblicke in die Spielwelt von Vice City, die er offenbar bereits zu großen Teilen in GTA 5 importieren konnte.

Mit einem Flugzeug hebt er in Los Santos ab, überquert das Meer und landet schließlich in Vice City, eine an das Miami der 1980er-Jahre angelehnte Metropole. Viel los ist auf den Straßen von Vice City bislang zwar nicht. Das soll sich künftig aber ändern. Verkehr und Passanten sollen Vice City in GTA 5 beleben. Noch ist unklar, zu welchem Zeitpunkt sich die Mod für die PC-Version von Grand Theft Auto 5 herunterladen lässt - einen Termin kommunizierte der Modder nicht. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das selbstverständlich auf unserer Webseite. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu GTA 5 vorbei. Denn dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zur Open-World-Action zusammen.



Weitere GTA 5-Mod bringt Liberty City aus GTA 4

Auf ihrer Webseite bestätigten die Programmierer des Modding-Tools OpenIV Anfang des Jahres, die aus Grand Theft Auto 4 bekannte Metropole in die Spielwelt von GTA 5 integrieren zu wollen. Mit einem kurzen Teaser-Video stimmen sie auf ihre Mod für GTA 5 ein. Dabei soll Liberty City weder Los Santos noch Blaine County in GTA 5 ersetzen. "Die beiden Tools OpenIV und openFormats ermöglichen es uns, Liberty City direkt in der GTA-5-Karte zu platzieren", teilten die Programmierer mit. Die aus GTA 4 bekannte Metropole erhält ihren eigenen Platz im Meer von Grand Theft Auto 5 und lässt sich per Flugzeug erreichen. Auch für diese Mod existiert bislang kein Termin.