GTA 5: Mod bringt GTA-4-Metropole Liberty City in die Spielwelt

Liberty City in GTA 5 erkunden - eine Mod soll's möglich machen. Auf ihrer Webseite bestätigen die Programmierer des Modding-Tools OpenIV, die aus Grand Theft Auto 4 bekannte Metropole in die Spielwelt von GTA 5 integrieren zu wollen. Einen Release-Termin für das Projekt nennen sie bislang zwar nicht. Allerdings zeigen sie bereits ein kurzes Teaser-Video, das auf die vielversprechende Mod für GTA 5 PC einstimmt. Den Clip halten wir unterhalb dieser Meldung für euch bereit. Zudem erklären die Entwickler, wie sie Liberty City importieren wollen. Statt die virtuelle Großstadt händisch für die Spielwelt von GTA 5 nachzubauen, erledigen Converter-Tools und OpenIV den Großteil der Arbeit. Die Programme konvertieren Liberty City aus den originalen Spieldateien von GTA 4.

Dabei soll Liberty City weder Los Santos noch Blaine County ersetzen. "OpenIV und openFormats ermöglichen es uns, Liberty City direkt in der GTA-5-Karte zu platzieren", teilen die Programmierer mit. Die aus GTA 4 bekannte Metropole erhält ihren eigenen Platz im Meer von Grand Theft Auto 5 und lässt sich per Flugzeug erreichen. Neben den erwähnten Programmen setzt die Mod die Installation beider Spiele - GTA 4 und GTA 5 - voraus. In einer kleinen FAQ beantworten die Programmierer erste Fragen. Etwa bestätigen sie, dass das Tool auch mit Episodes from Liberty City funktioniert. Allerdings sollten Spieler reichlich Speicherplatz auf ihrer Festplatte freischaufeln, um die Mod nutzen zu können. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Themenseite zu GTA 5.

Quelle: OpenIV