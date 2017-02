GTA 5: Mod ermögliche Polizeigewalt - Scharfe Kritik von Behörden und Medien

Wegen vermeintlich im Spiel ausgeübter Polizeigewalt ist GTA 5 ins Visier von australischen Medien geraten. Stein des Anstoßes ist eine "von Hackern" kreierte Mod für Grand Theft Auto 5, in der Spieler in die Rolle der Gesetzeshüter schlüpfen können. Diese ermögliche Spielern laut einem Beitrag der Sendergruppe Seven Angehörige der australischen New South Wales Polizei sowie potenziell Verdächtiger anzugreifen, was den Arbeitsalltag der Exekutive "pervertierten" würde. Die im TV-Beitrag ausgestrahlten Spielszenen würden "sehr real" aussehen. Uniformen und Fuhrpark der New South Wales Polizei seien authentisch nachgebildet.



There's anger this morning over a black market version of Grand Theft Auto. Police are planning action. #7News https://t.co/LwmAO0LSAs — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 16. Februar 2017

Wegen der Kriminalisierung der Polizeiarbeit würden die Behörden vor Ort bereits rechtliche Schritte gegen die Urheber prüfen, heißt es. Die Tonalität der TV-Beiträge lässt sich bereits erahnen, dass das an einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema kein ernsthaftes Interesse besteht. So äußert sich im australischen Frühstücksfernsehen Sunrise eine Moderatorin geradezu entsetzt über die Spielszenen. "Ich habe ehrlich gesagt nicht einmal gewusst, dass Grand Theft Auto 5 noch auf dem Markt ist - es ist auch so schon sehr brutal, aber dieser 'Hack' macht es noch schlimmer."

Im Anschluss wird ein Polizeisprecher zitiert, der behauptet, GTA sei für das Wachstum der Kriminalität in seinem Bezirk verantwortlich. Auch ein Psychologe kommt zu Wort. Er weist zunächst auf jüngst in der Vergangenheit durchgeführten Studien hin, die keinen Zusammenhang zwischen Konsum von Videospielen und damit einhergehender Steigerung der Gewaltbereitschaft erkennen lassen. Seiner persönlichen Einschätzung nach würden Mods wie die für Grand Theft Auto 5 aber dennoch dazu führen, dass insbesondere Heranwachsende den Respekt gegenüber Autoritäten verlieren.

In den sozialen Kanälen hagelt es für die undifferenzierte Berichterstattung viel Kritik. "Wer macht diese komödiantischen Beiträge?", hakt ein Zuschauer nach. "Ich dachte, die Welt würde mittlerweile davon Abstand nehmen, Videospiele zu dämonisieren (...), sagt ein anderer. Viele fragen sich im Übrigen, warum die am Pranger stehende GTA 5 Mod erst jetzt ins Licht rückt, wo sie doch seit vielen Monaten zum Download erhältlich sei.

Quelle: Kotaku