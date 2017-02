Rockstar Games bringt den Valentinstag in die Spielwelt von GTA 5 Online. Wie die Entwickler über ihre Webseite mitteilen, dürfen sich Spielerpärchen bis zum 27. Februar auf viele Rabatte und Boni freuen. "Schließt euch in der Woche rund um den Valentinstag zu Pärchen zusammen, um zu Wohlstand zu gelangen - mit Updates für Bis der Tod uns scheidet und doppelten GTA$ & RP in verschiedenen Spielmodi nur für Pärchen bis Montag, den 27. Februar. Außerdem gibt es Rabatte auf viele Artikel, von Valentinstag-Bekleidung bis hin zu Upgrades bei Benny's", teilt Rockstar Games mit.

"Bis der Tod uns scheidet" kehrt mit zwei Schauplätzen am Legion Square und in La Puerta bei GTA 5 Online zurück. "Bleibt eng zusammen und sorgt so für schnellere Gesundheitsregeneration", nennt Rockstar Games als Tipp. Zudem solltet ihr euren Partner stets im Auge behalten. Denn sollte er den Bildschirmtod sterben, rafft es auch euren Charakter dahin. Zusätzlich erhaltet ihr in anderen 2v2-Modi wie Hasta La Vista, Staffellauf und Angriff und Abwehr doppelte GTA-Dollar- & RP. Während des Valentinstagsevents sackt ihr außerdem einen Bonus von 25 Prozent auf Verkäufe von Biker-Unternehmen und Spezialfracht-Lieferungen ein.

Einen Rabatt von 25 Prozent sichert ihr euch aktuell beispielsweise auf Bekleidung aus Be My Valentine, Tattoos aus Import/Export und die Gusenberg-Bleispritze. Der Terminplan für die neuen Premiumrennen steht ebenfalls schon fest. Vom 14. bis 20. Februar wartet "Duell" für Muscle-Cars auf euch. Vom 21. bis 27. Februar brettert ihr bei "Drunter und Drüber" mit Motorrädern über die Pisten von GTA 5 Online. Die Premiumrennen startet ihr etwa über die App "Schneller Job" auf eurem Ingame-Smartphone. Wer an einem Zeitrennen teilnehmen möchte, sollte vom 13. bis 19. Februar nach "Sägewerk" und vom 20. bis 26. Februar nach "Cypress Flats" Ausschau halten. Begebt euch an diese Orte und steigt über die lilafarbene Markierung ein. Schlagt ihr die Zeitvorgabe, sackt ihr reichlich GTA-Dollar und RP für GTA 5 Online ein.

Quelle: Rockstar Games