Wäre es nicht unglaublich lustig mit dem Nanosuit aus Crysis in der riesigen Open-World Welt für Chaos zu sorgen? Der Hobbyprogrammierer "JulioNIB" beantwortet die Frage mir einem "Ja" und entwarf eine entsprechende Modifikation. Die "GTA V - Crysis Script Mod" erlaubt es dem Spieler, den futuristischen Ganzkörperschutzanzug aus Cryteks Ego-Shooter-Reihe überzustreifen. Die Superkräfte, die der Nanosuit zu bieten hat (Geschwindigkeit, Stärke, Unsichtbarkeit, Panzerung), dürften das Überleben in GTA 5 deutlich erleichtern.

Die Crysis-Reihe feiert in diesem Jahr tatsächlich schon ihren zehnten Geburtstag. Teil 1 erschien 2007 zunächst exklusiv für den PC und setzte neue Maßstäbe in Sachen Optik. Selbst heute kann sich Crysis noch sehen lassen. Es folgten zwei Sequels, die aber offenbar nicht die wirtschaftlichen Erwartungen von Publisher Electronic Arts erfüllten. Ob Crysis 4 jemals erscheint, steht in den Sternen. Die "GTA V - Crysis Script Mod" sorgt immerhin dafür, dass Crysis nicht gänzlich in Vergessenheit gerät. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test zu Rockstars Gangsterepos findet ihr auf der Themenseite zu GTA 5.

Quelle: DSOGaming