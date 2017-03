GOG: Frühlingsangebote sind da - Mehr als 500 Deals bis zum 13. März

Das Frühjahr steht vor der Tür - und GOG stimmt auf die wärmere Jahreszeit ein. Schnäppchenjäger können derzeit bei mehr als 500 Angeboten bares Geld sparen. "Der Frühling erfreut Spieler mit über 500 Angeboten und bis zu 90 Prozent Preisnachlass auf Spieleammlungen", teilen die Betreiber der Downloadplattform mit. Dabei sind Spiele aus nahezu jedem Genre im Sale vertreten, darunter Indie-Spiele, First-Person-Titel und Rollenspiele.

Spieler freuen sich auf Preisnachlässe bei Spielen wie Vampire: The Masquerade - Bloodlines (75 Prozent günstiger), Darkest Dungeon (50 Prozent günstiger), The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY (40 Prozent günstiger), Shadow Tactics: Blades of the Shogun (10 Prozent günstiger). Zu den Angeboten zählen außerdem Spiele wie Tyranny: Archon Edition (25 Prozent günstiger), Deponia Doomsday (50 Prozent günstiger) und Layers of Fear Inheritance (50 Prozent günstiger). Die Angebotstage auf GOG laufen bis zum 13. März 2017, um 0:00 Uhr. Zu den Deals gelangt ihr nach nur einem Klick auf diesen Link zur GOG-Webseite.

Viele weitere News und Videos findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu GOG. Neben aktuellen Meldungen findet ihr dort auch Infos zu den jeweils aktuellen Deals auf der Downloadplattform. Zuletzt fand beispielsweise eine Japan-Woche mit vielen Rabatten auf Spiele aus Japan statt, darunter Corpse Party und Grandia 2: Anniversary Edition.