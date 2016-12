Gameshändler GOG.com veranstaltet zum Jahresende einen weiteren Sale. Ab dem 23. Dezember, 12 Uhr sind die zehn - nach Meinung der GOG-Betreiber natürlich - besten PC-Neuerscheinungen des Jahres 2016 herabgesetzt. Es handelt sich um Day of the Tentacle - Remastered, Owlboy, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Stardew Valley, Inside, Grim Dawn, Darkest Dungeon, The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine, Obduction und Starbound.

Außerdem sind bei GOG.com einige weitere "klassische und moderne Spieleperlen" um bis zu 90 Prozent reduziert. Darunter beispielsweise Neverwinter Nights 2, Homeworld - Remastered, Rebel Galaxy, The Elder Scrolls 3: Morrowind, Grim Fandango - Remastered, Fallout 1 & 2 und das große Star-Wars-Package (unter anderem mit Knights of the Old Republic, Rogue Squadron 3D, Galactic Battleground). Alle genannten Titel sind wie von GOG.com gewohnt natürlich frei von jeglicher DRM-Maßnahme. Die Aktion endet am 28. Dezember, um 23:59 Uhr.

Quelle: GOG.com