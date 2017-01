Frontier: Gier & Brutalität im Trailer zur aufwändigen Netflix-Serie mit Jason Momoa

08.01.2017 um 13:00 Uhr Im Nordamerika des 18. Jahrhunderts kämpfen ruchlose Trapper und kalkulierende Unternehmer um die Kontrolle über den Fellhandel mit der mächtigen Hudson's Bay Company - mitten in diesem blutigen Kampf finden sich u. a. Jason Momoa (Game of Thrones), Landon Liboiron (Hemlock Grove), Zoe Boyle (Sons of Anarchy), Alun Armstrong (Klein Dorrit), Jessica Matten (Blackstone) und Allan Hawco (Republic of Doyle - Einsatz für zwei) wieder. Die sechs Episoden umfassende erste Staffel der actiongeladene Abenteuerserie, die aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird, startet in den USA am 20. Januar 2017 bei Netflix.

