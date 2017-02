Free Fire: Ein schräges Shootout & viel schwarzer Humor im 1. deutschen Trailer

04.02.2017 um 09:00 Uhr Beim Cast von der Action-Crime-Komödie "Free Fire" hat man sich wahrlich nicht lumpen lassen: U. a. Armie Hammer (Nocturnal Animals), Brie Larson (Raum), Cillian Murphy (Inception), Sam Riley (Stolz und Vorurteil & Zombies), Sharlto Copley (Maleficent - Die dunkle Fee) und Jack Reynor (Macbeth) sind in einen dubiosen Waffenhandel verwickelt, der allerdings durch einen dummen Zwischenfall recht schnell in einen absurden Überlebenskampf ausartet! Schräg, frech, blutig - "Free Fire" kommt am 6. April 2017 in die Kinos.

